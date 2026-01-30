Inter, offerta del Nottingham Forest per il prestito di Frattesi: attesa per l’ok finale del giocatore

Offerta del club inglese all’Inter per il prestito di Davide Frattesi: si aspetta l’ok finale del centrocampista.

Il Nottingham Forest ha fatto un’altra offerta all’Inter per Davide Frattesi. La trattativa, come raccontato, è impostata sulla base di un prestito.

A questo punto, si aspetta l’ok finale del centrocampista italiano per il suo passaggio in Premier League.

In questa stagione Frattesi ha collezionato 15 presenze complessive, mentre in carriera con la maglia dell’Inter ha totalizzato 104 presenze, 15 gol e 11 assist, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nel 2024.

In questa prima fase di mercato il suo nome era finito anche nel mirino del Galatasaray, ma al momento il Nottingham Forest resta la pista più concreta.