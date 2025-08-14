Inter, pronta l’offerta per Koné: 40 milioni di euro più bonus
L’Inter ha messo gli occhi su Manu Koné. I nerazzurri sono pronti a mettere sul tavolo un’offerta da 40 milioni di euro più bonus per il centrocampista della Roma, cifra molto simile a quella proposta in precedenza per Ademola Lookman: 40 milioni più 5 di bonus, oppure 42 più 3, a seconda della formula finale.
Il possibile arrivo di Koné è direttamente legato allo stallo nella trattativa per l’attaccante dell’Atalanta. Con l’affare Lookman di fatto bloccato, la dirigenza interista è pronta a spostare lo stesso budget sul centrocampista giallorosso, come anticipato nel pomeriggio.
La Roma non ha ancora dato il via libera, ma potrebbe prendere in considerazione la proposta per finanziare ulteriori investimenti sul mercato, soprattutto sugli esterni.
Per l’Inter, Koné rappresenta la prima scelta nel caso in cui l’opzione Lookman venga definitivamente abbandonata. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione potrà entrare nel vivo.