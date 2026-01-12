Inter, occhi sul talento croato Leon Jakirovic
L’Inter segue con attenzione il talento classe 2008 della Dinamo Zagabria, Leon Jakirovic
Occhi nerazzurri in Croazia. Oltre Mlacic, difensore centrale dell’Hadjuk Spalato classe 2007, per cui la trattativa è già avanzata, si segue anche un altro talento croato.
Si tratta del classe 2008 della Dinamo Zagabria Leon Jakirovic che potrebbe rappresentare un investimento per il futuro per i nerazzurri.
Difensore centrale mancino, Jakirovic, potrebbe essere un’occasione per il futuro della rosa nerazzurra che guarda sempre più in Croazia dopo aver già acquistato Sucic nello scorso mercato e aver presentato una prima offerta per Mlacic.