Inter, resta viva la soluzione Nico Gonzalez in alternativa a Lookman

L’argentino rimane una soluzione alternativa a Lookman per l’Inter

Mentre Ademola Lookman rimane la pista preferita per l’attacco, come confermato anche da Piero Ausilio a Sky Sport, l’Inter non molla Nico Gonzalez.

Per ora non c’è l’accordo con l’atalanta per il nigeriano, con i bergamaschi che hanno provato a chiedere Pio Esposito nell’operazione.

I nerazzurri intanto continuano a vedere nell’argentino della Juventus una soluzione alternativa al giocatore dell’Atalanta. Per lui servirebbero 20 milioni più bonus.

Anche nella giornata di oggi, venerdì 18 luglio, ci sono stati contatti tra la società e l’entourage del calciatore.