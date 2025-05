Ecco quando si giocherebbe l’eventuale spareggio scudetto tra Inter e Napoli

Napoli e Inter, a due giornate dal termine del campionato, sono arrivate alla volata finale separate da due soli punti in classifica, che rendono ancora possibile un arrivo a pari punti.

Cosa accadrebbe in quel caso? Come stabilito da regolamento, lo scudetto verrebbe assegnato con uno spareggio (clicca qui per scoprire come funziona).

Ma quando si giocherebbe? L’ultima giornata di campionato è in programma per domenica 25 maggio e l’Inter sarà impegnata la settimana successiva, sabato 31, nella finale di Champions League contro il PSG.

Nel caso in cui la corsa fosse ancora aperta dopo la penultima giornata, però, il calendario verrebbe rivisto per consentire di giocare l’eventuale spareggio prima dell’ultimo atto di Champions.

Quando si giocherebbe

Se la lotta scudetto dovesse rimanere aperta fino all’ultima giornata, e se quindi il Napoli non diventasse campione d’Italia già dopo la 37esima giornata, le gare dell’ultimo turno di entrambe le squadre verrebbero anticipate. Sia Como-Inter che Napoli-Cagliari, partite dell’ultima giornata, si giocherebbero giovedì 22 maggio.

In questo modo, in caso di arrivo a pari punti, per giocare lo spareggio scudetto si libererebbe il giorno di domenica 25 maggio, in cui andranno in scena anche le altre partite dell’ultima giornata, così come inizialmente previsto dal calendario.

Come funziona lo spareggio

In caso di arrivo a pari punti, lo spareggio si giocherebbe in partita secca in casa della squadra con gli scontri diretti a favore. Essendoci parità negli scontri diretti (1-1 il risultato sia all’andata che al ritorno), si giocherebbe a San Siro, in virtù della migliore differenza reti dell’Inter rispetto al Napoli.

In caso di risultato di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non si andrebbe ai supplementari, ma il titolo verrebbe assegnato ai calci di rigore.