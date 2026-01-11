Inter, Marotta: “Rinforzi sul mercato? Non è facile trovare un giocatore da Inter”

Prima del big match contro il Napoli, Giuseppe Marotta ha parlato di mercato ai microfoni di DAZN.

Inter e Napoli si sfidano nel big match della prima giornata di ritorno di Serie A. I due club distano 4 punti in classifica con i nerazzurri al momento in vetta.

Prima della partita, Giuseppe Marotta ha parlato del rapporto con Conte, del club ma soprattutto di mercato ai microfoni di DAZN.

“La visione del mister e della società è la stessa. L’allenatore può anche non conoscere tutti i giocatori del mondo ma noi abbiamo l’obbligo di confrontarci con lui. Noi abbiamo una rosa numerosa, abbiamo solo questo piccolo neo dell’infortunio di Dumfries e se ci fosse l’opportunità di rinforzare quel reparto lo faremo, ma non è facile trovare un giocatore da Inter, soprattutto nel mercato di gennaio“, ha esordito.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Inter, le parole di Marotta

Marotta ha commentato anche il momento del club : “Nell’era moderna del calcio l’aspetto mentale rappresenta una percentuale molto elevata. In merito alla classifica e al periodo stagionale siamo soddisfatti ed è merito di Chivu. Noi come società abbiamo il dovere di supportarlo sempre. I nostri tifosi non ci hanno mai fatto mancare l’affetto“.

Ha concluso parlando del rapporto con Antonio Conte: “L’ho già salutato negli spogliatoi. Mi sembra il minimo tra due persone corrette che hanno lavorato anni insieme. I punti di vista diversi fanno parte di questo momento, così come le schermaglie dialettiche che il mondo del calcio ripropone ogni volta che c’è una lotta in classifica“.