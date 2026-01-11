Napoli, Manna: “Vogliamo migliorare la squadra, cerchiamo opportunità”

Poco prima della partita contro l’Inter, Giovanni Manna ha parlato a DAZN: le parole del direttore sportivo azzurro

“Chi è favorito? Io sto sempre con il mister“: comincia così il pre partita di Giovanni Manna, che ha parlato a DAZN prima del big match contro l’Inter. “Sono due grandi squadre, lo scorso anno è stato un bello scontro e speriamo lo sia anche quest’anno. Giochiamo in uno stadio incredibile, sarà tosta”.

La squadra di Conte cerca una vittoria ben consapevole del valore dell’avversario, come ha spiegato il d.s. azzurro: “Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell’avversario. Sono in un ottimo momento di forma, noi abbiamo le nostre problematiche ma lo sappiamo e andiamo avanti“.

Partita che può essere decisiva: “Può segnare uno spartiacque importante, il Milan ha pareggiato e servirà la partita giusta con motivazione e attributi“.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Napoli, Manna: “Mercato? Facile rovinare gli equilibri”

Il direttore sportivo ha anche fatto una battuta sul mercato di gennaio: “In una squadra rodata e consolidata come questa non è mai facile, rovinare gli equilibri è sempre molto semplice. Noi vogliamo provare a migliorare la squadra, se ci saranno le opportunità andremo a farlo ma non è detto che accada“.

Ha concluso citando un affare dello scorso anno a gennaio, Billing, che segnò proprio contro l’Inter: “Fu bravo lui. Bravo ragazzo“.