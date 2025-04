Serie A, il punto infortunati sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli

Il punto sugli infortuni per la corsa scudetto tra Inter e Napoli: come stanno le due rose.

Sei giornate al termine del campionato: la corsa scudetto tra Inter e Napoli entra nel vivo.

I nerazzurri mantengono un vantaggio di tre punti sugli azzurri e si preparano alla delicata trasferta al Dall’Ara contro il Bologna, mentre gli uomini di Antonio Conte faranno visita al Monza, all’U-Power Stadium, per la 33ª giornata.

In questo sprint finale, lo stato di forma delle due rose sarà decisivo, e gli infortuni rischiano di pesare come macigni nell’equilibrio della volata.

Nessuna delle due contendenti può permettersi passi falsi, e la gestione delle energie e dei rientri sarà un elemento chiave. Con le ultime sei partite che promettono scintille, ogni dettaglio può fare la differenza. E la condizione fisica delle rose potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione del titolo.

Inter, a centrocampo e sulle fasce i nodi da sciogliere

L’Inter non è al completo. A centrocampo, Piotr Zielinski è ai box per una distrazione al gemello mediale della gamba destra.

Il polacco potrebbe tornare tra fine aprile e inizio maggio, ma i tempi restano incerti. In dubbio anche Denzel Dumfries, che ha rimediato un guaio muscolare alla coscia destra: la sua condizione verrà rivalutata a ridosso del match di Bologna.

Con tanti impegni ancora da giocare, la squadra di Simone Inzaghi vuole rimanere in corsa per tutti gli obiettivi: semifinale di Champions in arrivo contro il Barcellona e altra semifinale, di ritorno, contro il Milan in Coppa Italia.

Napoli, difesa da ricostruire

Il Napoli deve fare i conti con più di una grana fisica. In porta è ancora ai box Nikita Contini, alle prese con una lesione distrattiva al bicipite femorale della coscia sinistra: il rientro è previsto per fine aprile.

Destano maggiore preoccupazione le condizioni di Alessandro Buongiorno, che soffre di una tendinopatia all’adduttore lungo della coscia destra. I tempi di recupero non sono ancora stati definiti, e la sua assenza rischia di farsi sentire in un reparto già sotto pressione.

Da valutare anche Juan Jesus, fermatosi per un problema muscolare: la sua disponibilità verrà monitorata nei prossimi giorni.

Nessuna delle due contendenti può permettersi passi falsi, e la gestione delle energie e dei rientri sarà un elemento chiave. Conte spera di recuperare almeno uno dei suoi difensori centrali per il rush finale, mentre Inzaghi attende aggiornamenti dallo staff medico per capire se potrà contare su due pedine fondamentali per l’equilibrio della sua squadra.