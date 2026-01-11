Le formazioni ufficiali schierate da Chivu e Conte per la sfida tra Inter e Napoli, valida per la 20esima giornata di Serie A.

La domenica della 20esima giornata di Serie A si chiude con il big match tra Inter e Napoli. L’appuntamento è fissato oggi, 11 gennaio, a San Siro alle 20.45.

Sfida decisiva per accorciare le distanze nelle prime posizioni della classifica del nostro campionato. Per ora i nerazzurri sono in vetta ma i ragazzi di Conte distano solo 4 punti.

I padroni di casa arrivano da una striscia di risultati positivi compreso l’ultimo contro il Parma. Il Napoli invece si presenta a San Siro dopo il pareggio casalingo contro il Verona.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match.

Inter-Napoli, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Allenatore: Chivu

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Beukema, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Højlund, Elmas. Allenatore: Conte

Inter-Napoli, dove vedere in tv e streaming

Il match di San Siro tra Inter e Napoli è in programma alle ore 20:45 di domenica 11 gennaio 2026 ed è valido per la ventesima giornata di Serie A. La gara sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN.