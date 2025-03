Trofeo Serie A (Imago)

Cosa succederebbe se due o più squadre finissero il campionato in testa a pari punti: ecco cosa dice il regolamento

E sono rimaste in tre. Quando mancano 10 giornate alla fine del campionato molte gerarchie sembrano ormai essere delineate, in particolar modo per la lotta allo Scudetto.

Se fino a domenica pomeriggio la Juventus veniva considerata in corsa, la pesante sconfitta interna contro l’Atalanta ha ridimensionato le ambizioni dei bianconeri, che devono ora cercare di conservare il 4° posto.

Per questo motivo rimangono Inter, Napoli e Atalanta le candidate ad assicurarsi il titolo di campione d’Italia, in una lotta che sembra destinata a durare fino all’ultimo istante del campionato.

Mai come quest’anno c’è il rischio che due o più squadre possano classificarsi come prime a pari merito, ma cosa succederebbe in quel caso? Ecco cosa dice il regolamento.

Due squadre a pari punti, cosa succede

Ormai da qualche anno a questa parte, la Lega Serie A ha introdotto nel regolamento una postilla che specifica come in caso di arrivo a pari punti di due squadre si giocherebbe un vero e proprio spareggio in casa di quella con gli scontri diretti a favore.

Lo stesso accadrebbe ovviamente quest’anno, considerando però che se ad arrivare a pari punti dovessero essere Inter e Napoli allora si darebbe uno sguardo alla differenza reti, poiché gli scontri diretti sono in totale parità. La partita sarebbe di 90 minuti, e in caso di pareggio si andrebbe direttamente ai tiri da rigore.

Cosa succede se tre squadre arrivano a pari punti

Discorso in parte diverso, invece, se incredibilmente tre squadre dovessero chiudere il campionato in vetta con lo stesso punteggio. In quel caso ci si rifarebbe alla classifica avulsa, quindi si andrebbero ad analizzare gli scontri tra le squadre coinvolte, e in caso di ulteriore parità si valuterebbero i criteri di “differenza reti negli scontri diretti”, “differenza reti generale”, “reti realizzate generale”, “sorteggio”.

Dopodiché le prime due si andrebbero a giocare lo Scudetto tramite lo spareggio, nel quale le regole sono le stesse rispetto a quanto detto sopra.