Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Mateo Retegui (Imago)

La lotta Scudetto è più agguerrita che mai: il confronto tra i calendari di Inter, Napoli e Atalanta

Mancano 10 giornate al termine, e il campionato di Serie A si fa più bello che mai.

Iniziano a delinearsi obiettivi, gerarchie e le varie lotte, ma a entusiasmare maggiormente è la corsa per lo Scudetto.

Inter, Napoli e Atalanta le squadre in corsa, da diversi anni non si vedeva una lotta a tre del genere in cui ognuna ha le proprie carte da giocarsi e nessuna parte più indietro delle altre.

I calendari in questo senso possono dare una mano per capire chi può avere maggiori possibilità a spuntarla: ecco gli impegni a confronto.

Inter, il calendario dalla 29esima alla 38esima giornata

Dallo scontro diretto con l’Atalanta al Como: 10 partite per chiudere la stagione 2024/2025. Nel mezzo, i big match contro Roma e Lazio e la trasferta di Bologna da non sottovalutare:

Atalanta- Inter (16/03)

(16/03) Inter -Udinese (30/03)

-Udinese (30/03) Parma- Inter (6/04)

(6/04) Inter -Cagliari (13/04)

-Cagliari (13/04) Bologna- Inter (20/04)

(20/04) Inter -Roma (27/04)

-Roma (27/04) Inter -Verona (4/05)

-Verona (4/05) Torino- Inter (11/05)

(11/05) Inter -Lazio (18/05)

-Lazio (18/05) Como-Inter (25/05)

Napoli, il calendario dalla 29esima alla 38esima giornata

Dal Venezia al Cagliari: nelle ultime 10 partite l’unico big match sarà contro il Napoli. Gli azzurri hanno però in programma sfide ostiche come quella di Bologna o quella contro il Torino.

Venezia- Napoli (16/03)

(16/03) Napoli -Milan (30/03)

-Milan (30/03) Bologna- Napoli (6/04)

(6/04) Napoli -Empoli (13/04)

-Empoli (13/04) Monza- Napoli (20/04)

(20/04) Napoli -Torino (27/04)

-Torino (27/04) Lecce- Napoli (04/05)

(04/05) Napoli -Genoa (11/05)

-Genoa (11/05) Parma- Napoli (18/05)

(18/05) Napoli-Cagliari (25/05)

Trofeo Serie A (Imago)

Atalanta, il calendario dalla 29esima alla 38esima giornata

Tanti big match per l’Atalanta, che nel prossimo mese potrà davvero capire se sarà in grado di competere fino alla fine con Inter e Napoli. I nerazzurri dovranno affrontare Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan, prima di un finale di stagione con partite più agevoli.

Atalanta -Inter (16/03)

-Inter (16/03) Fiorentina- Atalanta (30/03)

(30/03) Atalanta -Lazio (06/04)

-Lazio (06/04) Atalanta -Bologna (13/04)

-Bologna (13/04) Milan- Atalanta (20/04)

(20/04) Atalanta -Lecce (24/04)

-Lecce (24/04) Monza- Atalanta (04/05)

(04/05) Atalanta -Roma (11/05)

-Roma (11/05) Genoa- Atalanta (18/05)

(18/05) Atalanta-Parma (25/05)