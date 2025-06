Tra Mondiale e avvicinamento alla prossima stagione: il programma estivo dell’Inter

Le date dell’estate dell’Inter tra Mondiale per Club e preparazione della prossima stagione

Appena conclusa la stagione con la brutta sconfitta in finale di Champions League, l’Inter si prepara ad affrontare la prossima, per prima con l’incontro in programma con Simone Inzaghi per capire se si potrà andare avanti insieme.

Come la Juventus, però, i nerazzurri parteciperanno al Mondiale per Club in America, che li vedrà impegnati per certo dal 15 al 26 giugno con le partite della fase a gironi.

Dopo il rientro dei giocatori impegnati con le nazionali e di quelli tenuti a riposo, sarà praticamente immediata la partenza per gli Stati Uniti.

La data dell’inizio del ritiro in vista della prossima stagione, invece dipenderà dal cammino fatto nella competizione.

Inter, il programma per il Mondiale per Club

I nerazzurri, che hanno chiuso la loro stagione il 31 maggio, si ritroveranno ad Appiano Gentile lunedì 9 giugno, dopo più di una settimana dalla finale di Champions League. La partenza per gli Stati Uniti sarà due giorni dopo, con l’esordio il 18 contro il Monterrey. Le altre due partite della fase a gironi saranno il 21 contro l’Urawa Reds Diamonds e il 26 contro il River Plate.

A quel punto, la data del rientro in Italia dipenderà da quanto durerà il cammino nella competizione, che terminerebbe il 13 luglio in caso di arrivo in finale (qui le date di tutte le fasi del torneo).

L’avvicinamento alla prossima stagione

In base a quando finirà la spedizione americana, l’Inter deciderà quando cominciare il ritiro per preparare la prossima stagione. In caso di uscita ai gironi ci si radunerebbe nuovamente già la terza settimana di luglio, mentre nel caso di arrivo fino ai quarti o alla semifinale, il ritiro non prenderebbe il via prima di fine luglio. Slitterebbe fino a inizio agosto in caso di approdo in finale.

In ogni caso, l’Inter, come la Juventus, avrà a disposizione tre settimane, al massimo un mese, per prepararsi in vista dell’inizio della nuova stagione. Ricordiamo che il prossimo campionato di Serie A partirà il 24 agosto.