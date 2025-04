Inter, Lautaro Martinez (IMAGO)

L’Inter disputerà in estate il Mondiale per Club, nuova competizione della FIFA: il calendario dei nerazzurri

Sarà un’estate ricca di impegni per l’Inter, che dovrà disputare il nuovissimo Mondiale per Club rappresentando l’Italia insieme alla Juventus.

I nerazzurri affronteranno prima un finale di stagione in cui l’obiettivo è quello di vincere più titoli possibili, per poi dedicarsi a questa innovativa competizione che – oltre alla gloria sportiva – mette in palio tantissimi milioni che possono essere utile per l’immediato futuro.

La squadra di Inzaghi ha fatto il proprio ingresso nel sorteggio di Miami da testa di serie, riuscendo dunque a evitare le big del calcio europeo. L’urna è stata particolarmente benevola nei confronti di Lautaro Martinez e compagni, che se la vedranno con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds.

La competizione prenderà il via il 13 giugno ma l’Inter esordirà addirittura il 18, e la speranza in casa nerazzurra è ovviamente quella di andare più avanti possibile.

Il calendario dell’Inter

Il cammino dell’Inter nel Mondiale per Club si apre con la sfida contro i messicani del Monterrey, in programma la notte tra il 17 e il 18 giugno alle 3.00. Poi sarà il turno della gara contro gli Urawa Red Diamonds, che si giocherà sabato 21 giugno alle 21, e per concludere una partita storica contro il River Plate, programmata per giovedì 26 giugno alle 3.00.

Monterrey-Inter, 18 giugno alle ore 3.00

Inter-Urawa Red Diamonds, 21 giugno alle ore 21.00

Inter-River Plate, 26 giugno alle ore 3.00.