Quanto può guadagnare l’Inter dal Mondiale per Club? Tutti i dettagli

È una cifra da record, quella pattuita come montepremi per le squadre partecipanti al nuovissimo format del Mondiale per club, che si terrà negli Stati Uniti d’America tra il 14 giugno e il 13 luglio.

Una somma di denaro che, in fondo, potrebbe far cambiare idea anche chi fino ad ora non si è schierato al fianco di questa competizione.

Per la prima volta, quindi, il Mondiale per Club di disputerà con una nuova formula e coinvolgerà squadre di tutto il mondo. Il montepremi deciso nella giornata di mercoledì 6 marzo dal consiglio della Fifa, sarà da capogiro così come lo show e i ricavi degli sponsor che la Fifa sta raccogliendo.

A rappresentare l’Italia ci saranno Inter e Juventus, che sono state inserite rispettivamente nel

nel girone E (con River Plate, Urawa Reds e Monterrey) e nel G (con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain). All’orizzonte c’è un montepremi multi milionario.

I possibili ricavi dell’Inter: le cifre

La Fifa, dunque, ha stanziato un miliardo di dollari come montepremi per la rassegna statunitense.

Considerate le 32 squadre che si divideranno tale cifra, l’Inter incasserà almeno 18 milioni garantiti. Poi il resto si vedrà con il prosieguo della competizione.

A tal proposito, è intervenuto direttamente il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Queste le sue parole: “Tutte le entrate generate dal torneo saranno distribuite ai club partecipanti e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la FIFA non tratterrà un solo dollaro. Le riserve della FIFA, che sono lì per lo sviluppo del calcio globale, rimarranno intatte”.