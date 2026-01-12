Inter, presentata la prima offerta per Mlacic: il piano del club nerazzurro

Va avanti la trattativa tra Inter e l’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic: tutti i dettagli

L’Inter va avanti nella trattativa per Branimir Mlacic, difensore centrale croato classe 2007. I nerazzurri hanno presentato la prima offerta all’Hajduk Spalato.

I due club continuano a parlare, la valutazione complessiva è intorno ai 5 milioni di euro. L’intenzione dell’Inter, nello specifico, sarebbe quella di acquistarlo e poi lasciarlo in prestito sempre in Croazia per dargli la possibilità di crescere.

18enne, cresciuto proprio nell’Hajduk Spalato, in questa stagione con la prima squadra ha già raccolto 18 presenze tra campionato, coppa e turni di qualificazione di Conference League, per un totale di oltre 1500 minuti. Per lui anche 2 assist a referto.