Inter, confermato l’incontro con Ramadani per Mlacic

Le ultime sulla trattativa per il giovane croato

Dopo la chiusura per l’arrivo di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, l’Inter ora lavora anche per l’altro giovane croato Branimir Mlacic.

Come raccontato, i nerazzurri sono tornati in pole per il difensore classe 2007 dell’Hajduk Spalato, con il suo club che ha già accettato l’offerta per il suo trasferimento.

Per il weekend è stato confermato l’incontro tra i dirigenti e il suo agente Fali Ramadani e sarà decisiva la volontà del giocatore.

La società è molto serena: se il calciatore accetterà i parametri proposti l’operazione verrà chiusa, in caso contrario la trattativa verrà interrotta.