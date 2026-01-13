Inter, pronto un rilancio per Mlacic: l’Hajduk chiede 6 milioni
L’Inter continua a insistere per Branimir Mlacic, difensore croato dell’Hajduk Spalato: le ultime
L’Inter spinge per Branimir Mlacic, talentuoso difensore centrale dell’Hajduk Spalato.
I nerazzurri, rispetto agli ultimi giorni, sono andati maggiormente incontro alla richiesta da 6 milioni di euro del club croato, offrendo 4 milioni più bonus: non c’è ancora l’accordo, ma nelle prossime ore verrà effettuato un rilancio.
Qualora dovesse arrivare la fumata bianca, il giocatore potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì per sottoporsi alle visite mediche, prima di tornare in Croazia.
L’idea dell’Inter, infatti, è di lasciare il classe 2007 in prestito all’Hajduk fino a fine stagione.