Inter, si complica la trattativa per Mlacic: manca l’ok del giocatore
Si complica la trattativa per portare Mlacic all’Inter. Manca l’ok del giocatore e si sono inseriti nuovi club sul 2007.
Si complica la trattiva per portare a Milano, sponda Inter, Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato.
Si è raggiunto l’accordo con il club croato che ha accettato ufficialmente l’offerta dei nerazzurri ma non c’è la definizione con il giocatore. Manca infatti l’ok del classe 2007.
Nelle ultime ore ci sono stati anche inserimenti di altre squadre non solo straniere come il Southampton ma anche italiane come l’Udinese.
L’Inter confida di chiudere l’operazione e portare a Milano Mlacic ma, come detto, si stanno complicando le cose.