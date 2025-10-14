Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara dei nerazzurri contro la Roma, sua ex squadra

Dopo la presentazione a Milano del suo libro scritto con Alessandro Alciato, dal titolo “La mia vita sempre al centro“, Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Tanti i temi toccati, soprattutto in vista della gara dei nerazzurri contro la Roma di sabato 13 ottobre alle 20:45.

Oltre al big match, importante per la classifica delle due squadre, per il centrocampista armeno sarà una gara dal sapore speciale.

Questo perché il numero 22 sarà uno degli ex in campo: queste le sue dichiarazioni.

Inter, le parole di Mkhitaryan in vista della Roma

AI microfoni di Sky Sport, Mkhitaryan ha dichiarato: “In questo momento della mia vita le cose più importanti che ho messo al centro sono tante. Passione, cuore, orgoglio, vita. Ho avuto una carriera molto buona e guardando dietro mi sento orgoglioso e fiero“.

E ha aggiunto: “L’ultimo periodo è stato difficile, tanti alti e bassi. Bisogna capire cosa succede, se si può mantenere il livello che il calcio chiede. Non è facile ma sto facendo tutto per mantenermi bene. Vedremo se questa sarà la mia ultima stagione“. Su Roma: “Sarà una sfida difficile in una piazza calda. Con Gasperini stanno facendo bene, sarà una partita interessante. Ci prepareremo al meglio per affrontare una squadra forte. Partita scudetto? No, da questo non dipendono i nostri percorsi. Sarà una partita che entrambe vorranno vincere, speriamo di avere un risultato positivo“. Per finire, sul confronto tra Chivu e Inzaghi ha detto: “Inutile. Simone ha fatto quattro anni. Vedremo alla fine del suo percorso cosa avrà fatto e cosa avrà dato all’Inter“.