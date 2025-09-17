La Giunta Comunale di Milano ha approvato la delibera della vendita di San Siro: le novità

Ci sono novità sul futuro di San Siro. Nella giornata di oggi, 17 settembre 2o25, la Giunta Comunale di Milano ha approvato la delibera della vendita dello storico stadio e delle aree circostanti a Inter e Milan.

Il documento dovrà essere discusso dalle commissioni a partire da venerdì 19 settembre e approderà nell’aula del Consiglio comunale la prossima settimana.

In merito alla questione si è espressa la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo che ha la delega all’Urbanistica: “Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all’attenzione del Consiglio comunale. Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento“.

Il tema riguardante il futuro di San Siro tiene banco da diverso tempo, con Milan e Inter che seguono attentamente le vicende dello storico stadio.

Le parole del sindaco Sala

Negli scorsi giorni, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto a RTL 102.5. Alla radio, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha fatto il punto sulla questione.

Sala ha messo in chiaro la situazione: “Con i club siamo arrivati a un accordo. Lo stadio deve essere pronto entro il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro”.