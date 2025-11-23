Inter-Milan, rigore per i nerazzurri dopo OFR: Maignan lo para a Çalhanoğlu

Maignan salva il Milan sul rigore di Çalhanoğlu che non sbagliava dal dischetto dal novembre 2024.

Si accende il derby della Madonnina al minuto 70 con un pestone di Pavlovic su Thuram in area di rigore. L’arbitro dopo l’On Field Review ha deciso di assegnare il calcio di rigore a favore dei nerazzurri.

Il direttore di gara ha quindi annunciato: “A seguito di revisione, il numero 31 del Milan dopo che il pallone è stato scaricato commette un fallo imprudente: decisione finale calcio di rigore e ammonizione“.

Maignan però non si fa sorprendere dagli undici metri da Hakan Çalhanoğlu, che ha segnato gli ultimi 10 rigori consecutivi tra Inter e Nazionale, e para. Si rimane sullo 0-1 a favore dei rossoneri.

Il portiere del Milan salva la porta e ferma un esperto rigorista. Il turco infatti non sbagliava un rigore dalla sfida tra Inter e Napoli del 10 novembre 2024.