Inter-Milan, le probabili formazioni

A poco meno di un mese rispetto alla finale di Supercoppa, nerazzurri e rossoneri si sfidano in campionato

Il 6 gennaio, poco meno di un mese fa, il Milan in rimonta conquistava la Supercoppa Italiana, alla seconda partita ufficiale con Conceiçao come allenatore. Oggi, 2 febbraio, i rossoneri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria.

I nerazzurri vogliono dare continuità ai successi contro Lecce e Monaco, e agganciare il Napoli in vetta in attesa della sfida degli azzurri conto la Roma.

A San Siro, è tempo di “Derby della Madonnina”: calcio d’inizio alle 18:00.

Le possibili formazioni

L’Inter confermerà il 3-5-2 canonico. La novità è rappresentata da Calhanoglu: il turco ha recuperato e sarà in campo dal primo minuto.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All: Inzaghi.

In casa Milan, invece, sarà la prima presenza di Walker. Il terzino destro dovrebbe scendere in campo da titolare.

MILAN (4-2-3-1): la probabile formazione: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceição.