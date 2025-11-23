Inter-Milan, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, in programma a San Siro alle 20:45
Manca pochissimo al fischio d’inizio del derby di Milano, con le due squadre che scenderanno in campo alle 20:45 a San Siro.
Dopo le vittorie di Roma, Napoli e Bologna, entrambe le squadre sono chiamate al successo per non perdere la testa della classifica.
Al momento le due squadre sono separate da due punti, con i nerazzurri che arrivano dal successo interno contro la Lazio. Solo un pareggio a Parma invece per i rossoneri nell’ultima partita giocata prima della sosta.
Vediamo di seguito le scelte ufficiali di Chivu e Allegri.
Le formazioni ufficiali di Inter-Milan
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Tomaz De Lima, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Cocchi, Alexiou, Esposito
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Rafa Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñan, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Nkunku, Odogu, Jashari
Dove vedere la partita in diretta TV e streaming
Il derby della Madonnina, in programma domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro, sarà visibile in diretta tv su DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.