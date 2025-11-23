Questo sito contribuisce all'audience di

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Redazione 23 Novembre 2025
Marcus Thuram (IMAGO)

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, in programma a San Siro alle 20:45

Manca pochissimo al fischio d’inizio del derby di Milano, con le due squadre che scenderanno in campo alle 20:45 a San Siro.

Dopo le vittorie di RomaNapoliBologna, entrambe le squadre sono chiamate al successo per non perdere la testa della classifica.

Al momento le due squadre sono separate da due punti, con i nerazzurri che arrivano dal successo interno contro la Lazio. Solo un pareggio a Parma invece per i rossoneri nell’ultima partita giocata prima della sosta.

Vediamo di seguito le scelte ufficiali di ChivuAllegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Tomaz De Lima, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Cocchi, Alexiou, Esposito

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Rafa Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñan, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Nkunku, Odogu, Jashari

Rafael Leao (IMAGO)

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Il derby della Madonnina, in programma domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.