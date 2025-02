Dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio sarà il derby di Milano una delle due semifinali della Coppa Italia: le info sui biglietti.

A raggiungere il Milan in semifinale di Coppa Italia è l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha sconfitto la Lazio per 2-0 grazie ai gol di Arnautovic e Calhanoglu su calcio di rigore.

Si ripresenta, quindi, il derby di Milano per la terza volta in stagione dopo le due sfide di campionato già disputate tra andata e ritorno.

Nella prima ha avuto la meglio il Milan grazie al gol di Gabbia in chiusura di partita dopo la rete di Pulisic in apertura e il pareggio di Dimarco. Il gol del difensore italiano ha fissato il risultato sul 2-1 finale.

Nella seconda il risultato è stato un pari. Al gol in apertura di Reijnders ha risposto De Vrij nel recupero del match, chiudendo la partita sull’1-1.

Coppa Italia, Inter-Milan: le info sui biglietti

In attesa di Juventus-Empoli che completerà il tabellone di Coppa Italia con tutte e quattro le semifinaliste e permetterà al Bologna di scoprire la sua avversaria, dall’altro lato del tabellone ci sarà Inter-Milan.

Una sfida emozionante che rimette di fronte nerazzurri e rossoneri. Entrambe le sfide, di andata e ritorno, si giocheranno naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza. In attesa di scoprire l’orario e la data, Inter e Milan non hanno ancora reso note le informazioni per la vendita dei biglietti. Ulteriori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni.