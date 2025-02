Inter-Milan in Coppa Italia: le date dei due derby

Altri due derby di Milano in questa stagione. Inter e Milan si ritroveranno per le semifinali di Coppa Italia ad aprile: ecco le date.

Sarà ancora derby della Madonnina anche in Coppa Italia: l’Inter raggiunge il Milan nelle semifinali della competizione. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno sconfitto la Lazio per 2-0 grazie alle reti di Arnautovic e al rigore trasformato da Calhanoglu.

Si ripresenta quindi il derby di Milano per la terza volta in stagione, dopo le due partite in campionato già disputate. La prima era finita a favore dei rossoneri grazie al gol di Gabbia in chiusura. Il secondo invece è terminato sul pareggio (1-1) per la risposta di De Vrij alla rete in apertura di Reijnders.

180 minuti (in caso di parità si andrà prima ai tempi supplementari e poi ai rigori) decideranno quindi chi parteciperà alla finale di Roma del prossimo 14 maggio e tenterà di alzare la coppa.

I due match si giocheranno entrambi nel mese di aprile: ecco le date precise.

LEGGI ANCHE- https://gianlucadimarzio.com/coppa-italia-2024-2025-tabellone-calendario/

Coppa Italia, le date dei due derby tra Inter e Milan

Per la terza volta stagionale si giocherà il derby della Madonnina. Questa volta però la vittoria vale un posto in finale di Coppa Italia. Le date dei match di San Siro sono già state stabilite e saranno entrambi nel mese di aprile.

La partita di andata è programmata per il prossimo 2 aprile, mentre il ritorno sarà solo 21 giorni dopo, ovvero il 23 aprile. Si attende solo la comunicazione ufficiale dell’orario.