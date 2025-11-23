Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Chivu: “Abbiamo subito un solo contropiede ed è stato fatale. Va percepito il pericolo”

Redazione 23 Novembre 2025
L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu
L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu (PHOTO CREDITS: Andrea Rosito)

Le parole dell’allenatore dell’Inter Cristian Chivu dopo il derby contro il Milan, perso per 1-0 con il gol di Pulisic.

Il derby di Milano è rossonero. Al Milan basta il gol di Pulisic per portare a casa tre punti fondamentali per la classifica.

“La prestazione, la tensione perché non abbiamo subito ripartenze. L’unica volta che siamo andati a un lancio lungo abbiamo perso palla e abbiamo preso gol. Mi prendo la prestazione dei ragazzi nonostante la delusione e la frustrazione. Ci hanno provato in tutti i modi. Quattro sconfitte in 12 giornate sono troppe la la classifica è corta e dobbiamo rimanere aggrappati”, ha esordito nel post partita Cristian Chivu ai microfoni di DAZN.

L’allenatore dell’Inter ha poi parlato dei singoli.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Chivu dopo Inter-Kairat Almaty
Cristian Chivu (IMAGO)

Inter, Chivu: “I miei sono i migliori, non punterei mai il dito”

Chivu ha poi continuato: “So i rischi che ci prendiamo. Sugli individui non ci vado mai. I miei sono i migliori per me. Vedo come lavorano e come danno il massimo. Non punterei mai il dito perché quando lo fai c’è odore di fallimento. Non cerco scuse, siamo tutti dentro nel bene e nel male. Potevamo fare meglio, sbloccarla. Ma poi le statistiche sono quelle che sono. Noi abbiamo solo il dovere di rialzarci perché mercoledì abbiamo un’altra sfida importante”.

Si è soffermato anche sulle caratteristiche della sua squadra: “Noi siamo costretti ad attaccare con tanti uomini e quindi siamo più esposti alle ripartenza delle squadre. Oggi abbiamo subito un contropiede ed è stato fatale. Nelle 12 giornate abbiamo subito poco. Bisogna lavorare e percepire un po’ di più il pericolo, fare qualche fallo in più e quindi spendere qualche cartellino giallo per subire meno”.