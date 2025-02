Cosa serve a Juventus, Milan e Atalanta per andare direttamente agli ottavi di Champions? LE COMBINAZIONI

Ritorno di playoff di Champions League: ecco ciò che serve alle tre italiane per evitare i playoff

Mancano novanta minuti, la gara di ritorno dei playoff di Champions League. In palio un pass per gli ottavi di finale per le tre italiane, ancora in corsa per la qualificazione.

Juventus, Milan e Atalanta, infatti, si giocheranno il passaggio tra le prime della classe, unendosi alle prime otto classificate nella fase di classifica.

Ma che serve alle squadre di Motta, Conceiçao e Gasperini per ottenere la qualificazione?

Milan, cosa serve per la qualificazione agli ottavi?

Il Milan è chiamato a riscattare la sconfitta per 1-0 in Olanda dell’andata. Contro il Feyenoord, a San Siro i rossoneri in caso di vittoria con un gol di scarto andranno ai supplementari. Al Milan è quindi necessaria una vittoria con due reti.

Atalanta, cosa serve per la qualificazione agli ottavi?

Anche l’Atalanta è chiamata alla rimonta in casa al ritorno. Dopo la sconfitta contro il Bruges, in seguito a un rigore molto dubbio assegnato per gli avversari. La squadra di Gasperini è chiamata alla stesso risultato del Milan.

Juventus, cosa serve per la qualificazione agli ottavi?

La Juventus, a differenza delle altre due squadre italiane, ha vinto all’andata. Ma è anche l’unica ad aver giocato l’andata in casa. A Eindhoven, la squadra di Motta, reduce da quattro vittorie consecutive, dovrà mantenere il 2-1 maturato all’andata contro il PSV.

