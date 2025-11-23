Milan, Allegri: “Rimanere nelle prime quattro è importante. Dobbiamo migliorare contro le piccole”

Le parole dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri dopo il derby, vinto dai rossoneri con il gol di Pulisic

Il Milan vince il derby di Milano con il gol di Pulisic e si porta al secondo posto in classifica.

Dopo la partita, Massimiliano Allegri ha esordito così ai microfoni di DAZN: “È una bella vittoria. È stata una partita bella e divertente. Nel primo quarto d’ora eravamo un po’ assenti e poi la squadra ha giocato meglio. Ci sono state azioni in cui potevamo fare meglio, soprattutto da sinistra a destra. Bisogna rifinire meglio i cross e migliorare la qualità del passaggio. Poi una volta fatto il gol abbiamo difeso bene sulle marcature preventive. L’Inter ha avuto anche altre situazioni ma ci siamo difesi bene”.

L’allenatore del Milan ha poi parlato di altri argomenti, uno di questi il rendimento negli scontri diretti.

Ecco le sue parole.

Milan, Allegri: “Abbiamo bisogno di tutti”

Allegri ha continuato: “Il fatto di aver vinto gli scontri diretti è una bella gioia. Con il Napoli potevamo aver pareggiato. Con la Roma anche. Alla fine i punti che abbiamo li meritiamo. Questa settimana è la prima volta che ci alleniamo tutti insieme perché ci siamo allenati poco ultimamente. Portieri? Credo che Buffon sia il migliore”.

Si è poi soffermato sul tipo di campionato che il Milan deve giocare: “Oggi ha confermato quello che è il nostro campionato all’inizio: quando ci sono partite in cui dovevamo dettare il ritmo a tratti l’abbiamo fatto e altre volte no. Quando la partita è ad alto livello siamo più cattivi. Dobbiamo migliorare contro le più piccole quando siamo vulnerabili. Rimanere tra le prime quattro è molto importante”.