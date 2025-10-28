Inter Miami, ufficiale il rinnovo di Yannick Bright: contratto fino al 2028 con opzione
Ufficiale il rinnovo di contratto del calciatore italiano con il club della Florida. Prolungamento fino al 2028 con opzione.
Yannick Bright rinnova con l’Inter Miami. E’ ufficiale il prolungamento di contratto del classe 2001 nato a Milano con il club della Florida.
Per il centrocampista un solo minuto giocato nei playoff 2025 della MLS, mentre 27 sono le presenze durante la regular season condite anche da un gol.
Il nuovo contratto per l’ex Arconatese è fino al 2028, con opzione per un altro anno. Di seguito il comunicato.
La nota del club: “L’Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver firmato un prolungamento del contratto con il centrocampista Yannick Bright fino alla stagione 2028 della Major League Soccer (MLS), con un’opzione per il Club di estendere il contratto fino al 2029″.