L’Inter Miami annuncia il nuovo stadio: nel 2026 si inaugura il Freedom Park

L’Inter Miami annuncia l’inaugurazione del nuovo stadio nel 2026: il Freedom Park unirà sport, cultura, sostenibilità e la comunità stessa.

Dopo le iniziative per la crescita dei giovani, l‘Inter Miami annuncia l’inaugurazione di un nuovo stadio nel 2026. Non un semplice campo sportivo, ma un centro sociale e culturale per tutta la città.

Il Freedom Park ospiterà 25mila posti con un parco di 58 acri dedicato a Jorge Mas Canosa. Inoltre, ci saranno anche campi sportivi aperti al pubblico, zone commerciali, gastronomiche e hotel.

Il nuovo stadio diventerà così non solo la nuova casa dell’Inter Miami di Messi e compagni, ma anche un simbolo per catturare l’energia multiculturale della città per proiettarla al mondo.

Non mancherà una tecnologia avanzata, esperienze di ospitality premium e un modello moderno di pianificazione urbana che unisce sport, cultura, sostenibilità e la comunità stessa.

Le iniziative dell’Inter Miami

Uno degli obiettivi dell’Inter Miami è sempre stata la crescita dei giovani. Il progetto del club, con a capo Jorge Mas e David Beckham, prevede l’unione di giovani aspiranti calciatori affiancati a grandi nomi del calcio. Leo Messi, Rodrigo De Paul e Luis Suárez saranno infatti l’esempio da seguire da vicino in campo.

Ecco, quindi, che tra le iniziative per il nuovo anno c’è la Dreams Cup: il torneo giovanile più ambizioso nella storia del club, con oltre 16.000 giocatori, 1.800 partite e 50 campi in 11 categorie. Ma non finisce qui. Un altro progetto è l‘Inter Miami CF Foundation, ovvero un’organizzazione che utilizza il calcio come strumento educativo e sociale. E infine una collaborazione con l’UNICEF per migliorare l’accesso all’istruzione in Argentina, El Salvador, Haiti, Honduras e Messico attraverso l’apprendimento digitale, le competenze di base e la formazione degli insegnanti.