L’Inter Miami di Messi vince la MLS 2025: battuti 3-1 i Vancouver Whitecaps

Dagli addii di Jordi Alba e Busquets all’ennesimo trofeo di Messi: l’Inter Miami vince la MLS Cup contro i Vancouver Whitecaps

A una settimana dalla vittoria della Eastern Conference, l’Inter Miami vince anche le Finals di MLS, assicurandosi un altro trofeo stagionale

La squadra di Leo Messi ha dominato contro i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller. La grande finale termina quindi sul 3-1 grazie all’autorete di Ocampo e i gol di Rodri De Paul e Allende in chiusura.

Come ogni finale che si rispetti i ritmi sono stati intensi fin dal primo minuto con ripartenze da una parte e dall’altra del campo, dribbling e molti tiri in porta. Non c’è stato nulla da fare però per i Vancouver Whitecaps che ci hanno provato fino all’ultimo minuto.

L’Inter Miami raccoglie quindi l’eredità dei Los Angeles Galaxy portandosi a casa per la prima volta lo storico trofeo della Major League Soccer.

Busquets e Jordi Alba salutano con l’ennesimo trofeo

La vittoria dell’MLS ha coinciso anche con l’ultima partita in carriera di Sergio Busquets e Jordi Alba. 58 trofei in due e un lungo cammino insieme, tra Barcellona, Nazionale e, per finire, Inter Miami.

In una squadra, quella della Florida, tutta a tine Blaugrana, i due giocatori spagnoli lasciano il calcio giocato vincendo ancora una volta un titolo. È la vittoria di un gruppo, quello formato dai due spagnoli, Messi, Suarez e l’allenatore Mascherano, che nel 2015 portò al Barcellona l’ultima Champions League. Tutti in campo dal 1’ allora, sconfissero la Juventus a Berlino con il medesimo risultato, 3-1 appunto.