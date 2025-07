Messi squalificato per una giornata: il motivo

La stella dell’Inter Miami Lionel Messi è stata squalificata per una giornata di MLS. Il motivo? L’argentino non era presente in occasione dell’evento dell’All-Star Game 2025 del campionato degli States.

Come prevede il regolamento infatti, chiunque non partecipi all’evento in questione – senza previo avviso – riceverà una squalifica di una giornata nella partita immediatamente successiva del proprio club.

Assieme al calciatore argentino era poi assente anche Jordi Alba che, così come Messi, salterà la 27esima giornata di campionato contro Cincinnati.

Come si legge in un comunicato ufficiale della MLS infatti, “Il difensore dell’Inter Miami Jordi Alba e l’attaccante Lionel Messi non saranno disponibili per la partita della 27esima giornata del club contro il Cincinnati, in programma sabato sera, a causa della loro assenza all’MLS All-Star Game del 2025. Secondo le regole della lega, qualsiasi giocatore che non partecipi all’All-Star Game senza la previa approvazione della stessa non potrà partecipare alla partita successiva del proprio club“.