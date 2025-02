Messi, mani sul collo all’assistente allenatore in Inter Miami-NY City

L’otto volte Pallone d’Oro molto nervoso al termine della prima giornata di MLS

E’ riniziata l’MLS, e lo ha fatto con molta tensione, soprattutto per quanto riguarda l’Inter Miami e Messi.

La squadra allenata da Mascherano ha pareggiato nella prima giornata in casa contro il New York City per 2-2. Ma a fare notizia è quello che è accaduto al termine della partita.

Lionel Messi, infatti, prima è stato ammonito dall’arbitro, quindi ha messo la mano sul collo all’assistente dell’allenatore avversario.

Messi molto nervoso al termine della partita

Nella sfida, Lionel Messi è stato protagonista con l’assist per il gol dell’1-0 segnato da Aviles.

Lo stesso autore del gol è stato espulso poi al 23esimo minuto. Messi nel finale di partita è stato visto molto nervoso. Prima si è diretto verso il direttore di gara, ricevendo il cartellino giallo, quindi l’attenzione si è spostata su un assistente allenatore degli avversari.

Proprio quest’ultimo ha detto qualcosa all’argentino, che non ha gradito e ha reagito addirittura ponendo la mano sul retro del collo per qualche secondo, prima di uscire dal campo.