Inter Miami, arriva de Paul dall’Atlético Madrid: è ufficiale

Rodrigo de Paul saluta l’Atlético Madrid e l’Europa: è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter Miami

Valencia, Udinese, Atlético Madrid e ora Inter Miami. Rodrigo de Paul lascia l’Europa dopo 9 anni trascorsi tra la Spagna e l’Italia, tra LaLiga e la nostra Serie A.

Il centrocampista argentino vola negli Stati Uniti, a Miami, nella squadra di Leo Messi, Suárez, Jordi Alba e Busquets.

