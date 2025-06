Le parole dell’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi dopo la finale di Champions League persa dai nerazzurri dal circuito di F1 della Spagna

È una domenica cocente quella del 1° giugno per i tifosi nerazzurri.

Questo perché la finale di Champions League disputata contro il Paris Saint-Germain ha lasciato una ferita difficile da rimarginare per tutto il club dell’Inter.

Il risultato di 5-0, quello incassato da capitan Lautaro Martinez e compagni, è stato il più netto mai registrato in una finale delle principali competizioni europee per i club.

Di questo e del futuro della squadra di Simone Inzaghi ha parlato l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, direttamente dal circuito di F1 di Catalogna. Dove nella giornata di domenica 1° giugno è in programma il Gran Premio di Spagna.

Inter, le parole di Materazzi dopo la finale di Champions League

Marco Materazzi, tra i grandi protagonisti dell’Inter del triplete di Mourinho, ha così risposto circa la possibilità che avranno ora i nerazzurri per ripartire dopo la brutta sconfitta incassata: “Il calcio è così. E nell’epoca recente i giocatori hanno l’opportunità di ripartire ogni tre giorni“.

Circa la situazione legata all’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, l’ex difensore ha detto: “Se confermerei Inzaghi per ripartire? Non lo so, non sta a me decidere“.