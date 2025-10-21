Inter, Marotta: “Abbiamo il massimo rispetto ma vogliamo essere protagonisti”

Le parole di Giuseppe Marotta prima di Union SG-Inter, match valido per la terza giornata di League Phase di UEFA Champions League

Dopo 6 punti nelle prime due giornate l’Inter vola in Belgio per affrontare l’Union SG per la terza giornata della prima fase della Champions League.

Prima del match ha parlato il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. “Arriviamo con il massimo rispetto per gli avversari, vogliamo recitare un ruolo da protagonisti e vincere in uno stadio caldo come questo”.

Marotta ha continuato parlando di Pio Esposito, analizzandone le caratteristiche e il suo impatto in questo inizio: “Per quanto riguarda Pio è con noi da quando era bambino, apprezziamo le sue qualità calcistiche e umane”

Infine, un commento sul giocatore che ha deciso Roma-Inter, Bonny: “I riscontri che avevamo avuto dall’area tecnica sono stati positivi, Chivu lo ha già comunque allenato prima di venire qua: ha avvallato la nostra scelta”