Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Torino

“L’Inter ha l’obbligo di ottenere il massimo da tutte le competizioni. Questo tour de force dovrà essere gestito al meglio da Chivu che per questa sera ha fatto delle scelte di tutto rispetto. Abbiamo una rosa numerosa e pronta a tutto”.

Sono state queste le prime parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Torino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il presidente nerazzurro si è poi espresso sull’episodio accaduto a Cremona, in merito al petardo che ha stordito il portiere grigiorosso, Emil Audero: “Valutiamo il gesto un atto imperdonabile, che non ha nulla a che vedere con lo sport. Queste persone saranno oggetto di condanna da parte della magistratura. Non possono chiamarsi tifosi. I tifosi dell’Inter non sono questi”.

Inter, Marotta: “Per lo scudetto il Milan ha un vantaggio. Mercato? Non dovevamo riparare nulla”

Giuseppe Marotta ha poi spostato il focus sul campionato: “Milan? Sicuramente il duello non è solo con loro, ma con un gruppetto di squadre che possono ambire alla vittoria del campionato. Siamo davanti a un calcio diverso rispetto agli altri anni. Il fatto che il Milan debba gestire una sola competizione è sicuramente un vantaggio per loro. Noi faremo del nostro meglio in tutte le competizioni”.

E infine, il punto sul mercato appena concluso: “Mercato? Noi non dovevamo riparare nulla, in estate ci siamo già mossi bene. Abbiamo messo a disposizione di Chivu un organico di 24 giocatori, ed è un organico che soddisfa l’allenatore. Dumfries? Siamo tutti ottimisti che possa tornare il prima possibile”.