Inter, Marotta: “Mercato chiuso. Diaby e Perisic? Non c’erano i presupposti”

Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cremonese-Inter

“Frattesi? Noi non vogliamo trattenere nessuno, lui non ha manifestato questa volontà, evidentemente si trova bene con noi. Tutti vogliono più spazio, credo che nel corso della stagione avrà modo di far vedere le sue qualità“.

Sono state queste le prime parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cremonese-Inter, match valido per la 23ª giornata di campionato.

E poi ancora: “Ultime 24 ore di mercato? Abbiamo affrontato questo calciomercato definito ‘di riparazione’ non presi dall’ansia, non avevamo necessità se non quella di Dumfries che si è operato. Se ci fosse stata l’opportunità avremmo voluto rinforzare questo settore“.

Tanti i nomi chiacchierati in ottica nerazzurra. A partire da Diaby. “È necessario trovare opportunità, la società è disponibile a fare investimenti. Diaby? Un sondaggio l’abbiamo fatto, ma non c’erano i presupposti. Mercato chiuso? Credo proprio di sì anche se l’ultimo giorno è imprevedibile. Ma non credo faremo qualcosa“.

Inter, Marotta: “La verità su Perisic. E Conte…”

Anche Perisic è stato un nome accostato proprio per rinforzare la fasce. “Lui è legato all’Inter, abbiamo interpretato il suo desiderio di finire la stagione con noi. Ma pur apprezzando qualità e professionalità, non ci sono stati i presupposti con il PSV“.

Infine, parlando di altro: “Sorteggio in Champions? C’è la giusta preoccupazione, i risultati del Bodo con le italiane sono sempre stati clamorosi. C’è rispetto, dobbiamo essere preparati per le condizioni climatiche, il campo sintetico. Si prevedono -15, c’è la giusta preoccupazione, non di più“.

A concludere: “Questione calendario? Conte ha il diritto di dire quello che pensa. È un argomento profondo, va affrontato con molta calma“.