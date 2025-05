Inter, Marotta: “Noi ci siamo, il nostro destino è nelle nostre mani”

Le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta prima della partita di Serie A contro la Lazio.

L’Inter si prepara a sfidare la Lazio a San Siro, match valido per la penultima giornata della Serie A 2024/25.

La squadra di Inzaghi è ancora in piena lotta Scudetto con il Napoli e vorrà quindi vincere a ogni costo così da poter continuare a sperare nella vittoria del campionato.

Nel pre partita del match il presidente nerazzurro Beppe Marotta è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Ci giochiamo una partita difficile che ci può aprire la porta dell’eventuale scudetto – ha esordito -. Non c’è solo l’aspetto fisico ma anche mentale e questo servirà per la partita tra 15 giorni di Champions”.

Inter, le parole di Marotta

“Lo slogan è: noi ci siamo. Ora dipende da noi decidere il nostro destino“, ha continuato.

Sulla Champions: “È’ quella ciliegina che ci manca, a me per primo. Abbiamo fatto due finali in tre anni e ora dobbiamo sugellare questo record in una vittoria“.