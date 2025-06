La dichiarazioni di Giuseppe Marotta sull’addio di Inzaghi, la prima di Chivu e sul calciomercato

Soltanto un pareggio contro il Monterrey per la prima di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter. Sergio Ramos porta i messicani avanti, Lautaro agguanta il pareggio non senza rimpianti per occasioni sprecate. Nella notte italiana finisce 1-1.

A pochi minuti dall’inizio del match, e quindi senza ancora sapere come sarebbe andata la prima con il nuovo allenator,e il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Diversi i temi toccati, a partire dall’addio di Inzaghi e le dichiarazioni dell’Al-Hilal su un accordo raggiunto già prima della finale di Champions, ma anche sugli obiettivi per quanto riguarda il calciomercato.

“Essere al Mondiale per Club è motivo di grande orgoglio, significa che siamo tra le 32 squadre più forti al mondo. Vogliamo partecipare non per fare la comparsa, ma per onorare la competizione nel migliore dei modi. È un appuntamento importante“, ha dichiarato Marotta.

Inter, Marotta tra Inzaghi e Bonny

Ai microfoni, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato dell’addio dell’ex allenatore, che a breve farà il suo esordio sulla panchina dell’Al-Hilal contro il Real Madrid. “La partenza di Inzaghi? La cosa importante è che si è chiuso un ciclo e ne è iniziato un altro. Per quella che è la mia esperienza, sono fatti fisiologici, non corro dietro alle voci e alle smentite, ognuno sa quello che ha fatto”.

“Siamo grati ad Inzaghi per quello che ci ha regalato, ma la storia dell’Inter va avanti. Il testimone è passato a Chivu e siamo molto contenti“. Ma non solo. Occhi puntati anche su Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma che ha chiuso la stagione 2024/2025 con 6 gol e 4 assist. “È un ottimo giocatore e rientra in un elenco di giocatori che sono nel taccuino della società, ma è un calciatore del Parma e non ho molto da aggiungere“.