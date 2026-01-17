Inter, Marotta: “Con Commisso perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate”
Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta nel prepartita del match contro l’Udinese, valido per la ventunesima di A.
L’Inter torna a pensare alla Serie A dopo aver battuto il Lecce nel recupero della sedicesima giornata. L’avversario da battere oggi, sabato 17 gennaio, è l’Udinese.
Durante il prepartita della sfida è intervenuto ai microfoni di DAZN il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta che parte dalla scomparsa di Rocco Commisso: “Condoglianze da parte mia e di tutta la squadra. Con Commisso perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate. Lui ha sempre mantenuto una visione imprenditoriale con investimenti importanti come il Viola Park e il restauro del Franchi. Lui era un uomo di grande passione, è venuto in Italia per vivere il calcio che da bambino lo appassionava“.
Poi si torna a parlare di Serie A: “Il campionato italiano consuma molto dal lato psico-fisico. La rabbia che ha trasmesso Chivu con il Lecce ha dato lo spirito per cercare una vittoria importante. Le motivazioni sono una componente importante“.
E infine un pensiero sulla situazione in campionato: “Oggi siamo in testa alla classifica e siamo sicuramente una delle squadre che lotteranno fino alla fine per la vittoria dello Scudetto“.