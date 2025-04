Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, nel prepartita di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League.

Il momento tanto atteso è arrivato: al Montjuc si alza il sipario su una delle sfide più affascinanti della stagione: è ora di Barcellona-Inter.

I nerazzurri, reduci da un periodo complicato con tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, cercano riscatto proprio in Europa, nel palcoscenico più prestigioso.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, è stato Beppe Marotta a prendere la parola, ai microfoni di Sky Sport e Amazon Prime Video.

Di seguito, le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

Inter, le parole di Marotta prima del Barcellona

Marotta ha esordito: “Thuram e Lautaro? Questa è una coppia perfetta, peccato che l’abbiamo potuta vedere poco. Sono due giocatori di grande valore. Spero che ci possano aiutare questa sera in quella che io definisco un’impresa. La presenza di Thuram? Importante“.

Poi, ha continuato: “Importante essere presenti in questi contesti. L’Inter c’è e non vuole fare la comparsa, l’importante è restare sempre in partita contro una squadra talentuosa. Da tanto non riuscivamo a mettere insieme gli undici titolari

Infine, ha concluso: “Di Inzaghi bisogna guardare gli anni, come si può rinunciare a una figura del genere? La nostra gestione è un modello interpretato da tanti, non solo da me”.