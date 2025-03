Le parole e le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a pochi attimi dall’inizio della sfida con l’Atalanta

È tempo di sfide Scudetto: è tempo di Atalanta-Inter.

Le due squadre sono pronte a scendere in campo, e la posta in palio è altissima: ci si gioca il campionato.

A pochi attimi dal fischio d’inizio, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Inter, le dichiarazioni di Marotta prima dell’Atalanta

Marotta ha esordito così: “Direi che nel momento in cui non arriva il risultato la critica è molto esasperata. Bisognerebbe trovare una via di mezzo. Queste critiche dovrebbero diventare uno sprone per arrivare a vincere di più”.

Infine, l'amministratore delegato dei nerazzurri ha continuato: "Ripetersi l'anno dopo aver vinto è sempre più difficile. Il fatto di non aver vinto gli scontri diretti è una dato statistico ma quello che conta è l'approccio alla gara. Come verrà affrontata la partita ci dirà molto del nostro finale di campionato. Stasera per me è un esame contro una nostra diretta concorrente, come lo è il Napoli. Il posizionamento dell'Atalanta in questo momento non è casuale ma è frutto di un lavoro che c'è da anni. L'Atalanta continua a ripetersi sia nel nostro campionato sia in Europa. È un modello vincente fatto di competenza".