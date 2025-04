Inter, Marotta: “Lautaro sta bene, quest’anno tutti abbiamo patito infortuni notevoli”

Le dichiarazioni del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima della partita contro il Parma di Chivu.

Il sabato di Serie A continua con la sfida delle 18 tra Parma e Inter. In caso di vittoria i nerazzurri allungherebbero ancora la distanza sul Napoli che giocherà lunedì 7 aprile con il Bologna.

Prima dell’inizio del match è intervenuto ai microfoni di DAZN il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta.

Marotta ha iniziato parlando della lotta scudetto “Ci siamo abituati a questo giocare prima o dopo del Napoli. Se giochi prima hai una libertà mentale, chi gioca dopo deve rincorrere. Si deve però convivere con queste dinamiche particolari. Non ci sono preferenze”.

Continua poi parlando dei prossimi impegni: “Bisogna vivere queste otto giornate con la maturità di affrontare tre competizione un questo lasso di tempo“.

Inter, le parole di Marotta

Marotta continua soffermandosi sulle condizioni di Lautaro: “Mentalmente sta bene. È un giocatore in continua crescita, di anno in anno ha sempre più una mentalità vincente. Quest’anno tutti i club patiscono un numero di infortuni notevoli, nasce però da un gioco del calcio diverso e da una pressione molto più alta dei giocatori. C’è un insieme di stress agonistico che prima non c’era“.

Infine parla di Inzaghi che oggi compie 49 anni: “Regalo? Abbiamo già festeggiato con la squadra. Voglio dargli un aiuto supportandolo in questo finale di stagione. Credo che lui stia pensando a questo impegno delle 18 anche se è il suo compleanno“.