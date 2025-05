Inter, Marotta: “È la partita più importante dell’anno”

Le parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a pochi minuti dall’inizio della finale di Champions League contro il PSG

Mancano pochi minuti all’inizio della finale di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

I francesi arrivano alla gara dopo la vittoria nella finale di Coppa di Francia per 3-0 contro il Reims.

I nerazzurri, invece, lo scorso weekend hanno vinto l’ultimo turno di Serie A contro il Como di Cesc Fabregas.

A pochi minuti dall’inizio della finale di Champions League contro il PSG il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di SkySport.

Inter, l’intervista pre partita di Marotta

Marotta ha cominciato l’intervista parlando della finale: “È normale che ci sia una grande partecipazione, è la partita più importante dell’anno“.

Il presidente dell’Inter ha poi continuato parlando della scomparsa dell’ex presidente nerazzurro: “Il presidente Pellegrini era in primis un appassionato dello sport, un grande presidente, aveva grande partecipazione. Era un grande uomo, abbiamo perso un punto di riferimento, e l’ho perso anche io personalmente: eravamo amici da tantissimi anni e mi viene a mancare uno dei grandi dirigenti del passato che forse in questo momento mancano“.

“Oggi la prestazione sarà molto positiva”: le parole di Marotta

Il dirigente nerazzurro ha aggiunto: “Sette undicesimi hanno giocato a Istanbul, in questi due anni hanno avuto un confronto con squadre importanti in Europa, facendo sì che la loro coscienza crescesse, così come il modo di essere professionisti e affrontare avversari di livello europeo. Oggi la prestazione sarà molto positiva, è chiaro che giocheremo contro una grande squadra“.

Marotta ha concluso: “Oaktree? Chiaramente non si aspettavano risultati così straordinari e quindi sono contenti, oggi sono presenti tutti. Siamo contenti di aver ripagato la loro fiducia, la loro presenza è costante ma silente, è una presenza rassicurante, ma l’operatività è continuata come prima e siamo riusciti a raggiungere questo traguardo, siamo molto felici“.