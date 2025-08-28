Inter, Marotta: “Vogliamo fare bene. Chivu? Sa come affrontare gli avversari”

Dal mercato agli obiettivi: le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo il sorteggio della Champions League 2025/2026

L’Inter ha conosciuto le sue avversarie per la League Phase della prossima Champions League.

I nerazzurri affronteranno Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union Saint-Gilloise.

Dopo il sorteggio, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando le ambizioni del club nella competizione e il mercato.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Inter, Marotta: “Scorsa finale? Noi abbiamo rappresentato l’Italia”

Il numero uno ha esordito parlando della scorsa finale: “Intanto ci siamo arrivati in finale. Noi abbiamo rappresentato l’Italia. È motivo di orgoglio. L’obiettivo è fare bene“.

Marotta ha proseguito parlando di Chivu: “È alla sua prima esperienza da allenatore ma ha vinto questa competizione e sa come affrontare gli avversari. Sappiamo che questa nuova formula è complessa. Dobbiamo affrontare nel momento giusto l’aspetto fisico e psicologico“.

Le parole di Marotta

Ha continuato così: “Il nostro mercato lo abbiamo fatto. Abbiamo investito in 5 giovani, 4 comprati e 1 preso dal settore giovanile. Ne siamo orgogliosi. È un muovo modello in sintonia con la proprietà. Abbiamo un allenatore all’esordio ma pieno di esperienza. Di conseguenza credo che l’organico a disposizione sia in sintonia con le nostre ambizioni e traguardi“.

Marotta ha concluso parlando delle big da affrontare: “Come appassionato di calcio sì. Il livello di queste squadre è alto. Giocando in casa abbiamo il supporto dei nostri tifosi e ce la giocheremo. L’importante è arrivare ad affrontare questi avversari in condizioni psicofisiche perfette“.