Inter, Marotta: “Il derby ha un fascino particolare. Scudetto? Ci sono molte rivali”

Le parole di Giuseppe Marotta prima dell’inizio del derby della Madonnina tra Inter e Milan.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del tanto atteso derby di Milano tra nerazzurri e rossoneri. L’appuntamento è fissato alle 20:45 a San Siro.

Prima della sfida ha parlato Giuseppe Marotta ai microfoni di DAZN per presentare il match.

“Questo è un fatto storico, una data che rimarrà nella storia delle due squadre milanesi ma anche del calcio italiano visti che è la prima volta che succede una cosa del genere. Il nostro obbligo è continuare, costruendo un nuovo contenitore, di dare importanza a questa struttura”, ha esordito parlando del tema legato allo stadio San Siro.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Marotta.

Inter, le parole di Marotta

Marotta ha continuato: “Da una parte unisce ma poi mette a confronto. Il derby ha un fascino particolare. Siamo in una fase interlocutoria e dobbiamo continuare con le belle prestazioni. Per lo scudetto ci sono ancora tantissime giornate e rivali”

Ha proseguito poi: “La Nazionale è un patrimonio del calcio. Noi come club dobbiamo mettere la squadra nella condizione migliore per agevolare il loro cammino. L’Italia non può non partecipare ai Mondiali”