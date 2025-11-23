Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Marotta: “Il derby ha un fascino particolare. Scudetto? Ci sono molte rivali”

Redazione 23 Novembre 2025
Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter (imago)
Le parole di Giuseppe Marotta prima dell’inizio del derby della Madonnina tra Inter e Milan.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del tanto atteso derby di Milano tra nerazzurri e rossoneri. L’appuntamento è fissato alle 20:45 a San Siro.

Prima della sfida ha parlato Giuseppe Marotta ai microfoni di DAZN per presentare il match.

“Questo è un fatto storico, una data che rimarrà nella storia delle due squadre milanesi ma anche del calcio italiano visti che è la prima volta che succede una cosa del genere. Il nostro obbligo è continuare, costruendo un nuovo contenitore, di dare importanza a questa struttura”, ha esordito parlando del tema legato allo stadio San Siro.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Marotta.

Inter, le parole di Marotta

Marotta ha continuato: “Da una parte unisce ma poi mette a confronto. Il derby ha un fascino particolare. Siamo in una fase interlocutoria e dobbiamo continuare con le belle prestazioni. Per lo scudetto ci sono ancora tantissime giornate e rivali”

Ha proseguito poi: La Nazionale è un patrimonio del calcio. Noi come club dobbiamo mettere la squadra nella condizione migliore per agevolare il loro cammino. L’Italia non può non partecipare ai Mondiali”