Inter, Marotta: “Non parlo di Triplete. Paratici al Milan? Non sono situazioni che mi riguardano”

Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta prima del derby di Coppa Italia contro il Milan, valevole per la semifinale d’andata

Per la quarta volta in stagione, a Milano è di nuovo aria di derby. Nella semifinale di Coppa Italia saranno infati Milan e Inter a sfidarsi per contendersi la finale.

Mercoledì 2 aprile ci sarà l’andata del confronto tra le due squadre, con l’altra pretendente al titolo finale che sarà una tra Empoli e Bologna (andata 0-3).

Nei precedenti tre confronti (due in campionato e uno in Supercoppa), sono stati due i successi raggiunti dai rossoneri oltre a un pareggio.

Prima della gara è intervenuto ai microfoni il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta.

Inter, le parole di Marotta prima del derby

Giuseppe Marotta ha iniziato la sua intervista prima della gara contro il Milan con: “Non parlo di triplete. L’obiettivo era quello di essere presente a questi eventi. Ci siamo. Stasera c’è la prima parte. Siamo contenti e consapevoli di dover recitare un ruolo da protagonisti. Sindaco Sala? Lo scetticismo di cui ho parlato non era riferito al progetto di San Siro. Parlavo di un gap che trovano oggi i nostri club di Serie A con altre situazioni presenti in Europa”.

Per aggiungere: “Vorrei imboccare tutte e tre le strade. Vogliamo essere protagonisti. Se altri saranno più bravi gli riconosceremo i meriti ma non escluderei una competizione piuttosto che un’altra. Paratici al Milan? Non sono situazioni che mi riguardano, decideranno loro al meglio”.