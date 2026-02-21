Inter, Marotta: “Servirà una determinazione forte. Lautaro? Anticiperà i tempi di recupero”

Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta nel prepartita della sfida contro il Lecce.

L’Inter vuole tornare a vincere dopo lo stop in Champions League contro il Bodo Glimt e l’occasione per farlo si presenta nel pomeriggio di sabato 21 febbraio in Serie A, contro il Lecce.

Nel prepartita della sfida contro la squadra di Di Francesco ha parlato Giuseppe Marotta.

Il presidente dell’Inter ha aperto riparlando della sconfitta in Champions League: “Dobbiamo adattarci al calendario e a questi terreni, la logica però porta anche a giocare su questi campi. Era difficile giocare ma non era certo un alibi, dispiace per l’infortunio di Lautaro”

Sulla maturità della squadra e le prossime sfide dei nerazzurri: “Non siamo tranquilli per rispetto del Lecce e del Bodo, ci deve essere una forte determinazione, queste partite non sono certo facili. Da domani Chivu e la squadra penseranno a martedì”. Infine sul recupero di Lautaro: “E’ il nostro capitano con grande merito, è rammaricato di non essere presente e anche ieri ha manifestato la sua vicinanza alla squadra. Soffrirà ma speriamo possa riprendere al più presto. Sono certo che essendo tenace anticiperà i tempi”