Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, prima di Inter-Lecce, valida per il recupero della 16a giornata di Serie A

L’Inter, complice il pareggio del Napoli contro il Parma, ha l’occasione di aumentare il vantaggio sui rivali in ottica scudetto.

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Lecce a San Siro, il presidente nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN.

Riguardo il giorno di riposo concesso da Chivu alla vigilia della partita, ha spiegato Marotta: “Siamo davanti a un concetto innovativo nel mondo del calcio, e di conseguenza credo che l’allenatore meglio di tutti abbia la cognizione di cosa fare. Il tutto seguendo gli standard e le tabelle. Se ha ritenuto così, è giusto così”.

Su un possibile sostituto di Dumfries nel calciomercato ha aggiunto: “Dumfries sta recuperando meglio di quanto fosse prevedibile. Da questo punto di vista non dimentichiamo che ci è mancato e sarà a disposizione dell’allenatore presto, spero. Non è facile un profilo del genere all’altezza dell’Inter. Recupero? Non voglio pronunciarmi, ma siamo ottimisti”.

Inter, Marotta: “Non commento le parole di Conte”

“Io credo che sia una considerazione più che altro statistica, perché le prestazioni sono sempre state buone, anche contro queste squadre. Abbiamo ringiovanito la rosa, e l’esperienza non è ancora al massimo del livello, ma fa parte del processo di crescita. Ho avvertito una grande crescita anche nei giovani”, ha spiegato Marotta sui problemi dei nerazzurri nei big match.

Prima della sfida contro il Parma, Antonio Conte ha parlato della sue espulsione, ammettendo che se succede sempre più spesso è un problema. Nel merito il presidente dell’Inter ha detto: “Non commento, ognuno è libero di esprimere i suoi pensieri. Siamo in una fase interlocutoria, perché ora anche le squadre medio-piccole iniziano a dare fastidio”.